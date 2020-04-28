لبنان: قتيل وجرحى بمواجهات بين الأمن ومحتجين على تدهور الأوضاع الاقتصادية

نقابة الصرافين تعلن الإقفال التام

بيروت ـ وكالات: قتل محتح لبناني متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء مواجهات ليلية بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس بالشمال. في حين أعلن الجيش اللبناني إصابة 54 عسكرياً خلال تنفيذ مهمة فتح الطرقات وتوقيف 13 شخصا. وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، أن شابا فارق الحياة متأثرا بجروحه “إثر إشكالات ليلا بين عناصر الجيش وبعض المندسين في اعتصام الحراك الشعبي في ساحة النور بطرابلس، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي والوضع المعيشي المتردي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30جريحا في صفوف الطرفين”.

وقد تظاهر المئات في مدينة طرابلس في شمال لبنان مساء امس الاول على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان في احتجاجات تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن على الرّغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ. وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين “ثورة، ثورة”. وحاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب لكن الجيش منعهم ما أدّى إلى حصول مواجهات، وفق المراسل. وفي ساحة النور رمى متظاهرون حجارة باتجاه عناصر الجيش الذين ردّوا بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن متظاهرين حطّموا واجهة بنك الاعتماد المصرفي في بولفار الميناء. وأعلن الجيش اللبناني أنّه تم “إحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرّض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة”. ودعا الجيش في بيان “المتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات”. وأعلن الصليب الأحمر أنه نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، فيما تمّت معالجة آخرين ميدانيا. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها، وسط ارتفاع كبير في الأسعار. وفي صيدا في جنوب لبنان، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ محتجين رموا حجارة ومفرقعات نارية باتجاه فرع المصرف المركزي في المدينة.

من جهته، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون إن الحكومة لن تحيد عن برامج الإصلاح على الإطلاق. وتابع عون في مستهل الاجتماع الوزاري، الذي نقلته صحيفة “النهار” اللبنانية: “تعلمون جميعا أن عناوين هذا العهد الأساسية هي الإصلاح الذي هو المدخل الأساسي لإرساء دولة القانون والمؤسسات على كل الأصعدة والمستويات”.

الى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين في لبنان الإقفال التام حتى إطلاق سراح الصرافين ورفع أختام الشمع الأحمر. وأضافت النقابة أن الأمر تعدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصرافون الشرعيون وآخرها تحديد سعر أقصى لسعر الصرف وهي أي التعاميم الرقابية لم تصل مطلقاً لفرض بيع الدولار جبراً وإكراهاً.