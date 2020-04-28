الصحة العالمية تتوقع كثيرا من العمل للقضاء على الفيروس ومليون إصابة في الولايات المتحدة

ـ السعودية تنفذ ألفي جولة مسح في عدة أحياء متفرقة

ـ وفيات ومصابون جدد بالإمارات وفريق طبي صيني يصل الكويت

ـ شفاء حالة الإصابة الوحيدة في اليمن وعزل جزئي لقرية نهطاي بمصر

ـ الجزائر تمدد القيود إلى 14 مايو والأردن يعيد فتح المزيد من الشركات

ـ 4120 إصابة في المغرب و27 إصابة جديدة بالعراق

ـ وفيات إيران تتجاوز 5 آلاف وأيرلندا ليست مستعدة لتخفيف القيود

ـ إسبانيا وإيطاليا تجريان اختبارات للأجسام المضادة

ـ معدل العدوى في ألمانيا يعاود الارتفاع والوفيات في فرنسا تتجاوز 23 ألفا

ـ وفيات تركيا تتجاوز 3 آلاف والنرويج تعيد فتح بعض المدارس

ـ روسيا تقترب من 100 ألف إصابة ومدارس صينية تعيد فتح أبوابها

ـ اليابان تقر اعتماد عقار ريمديسيفير والهند تؤكد نجاح سياسة الإغلاق

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا وعبر عن “قلقه العميق” من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية لا سيما على الأطفال. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس “الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء” مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في أفريقيا وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية. وتابع قائلا “أمامنا طريق طويل والكثير من العمل”. وقال استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين إنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى في 21 دولة بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا. ومضى يقول إن “عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول أفريقيا جنوب الصحراء، يجب عدم حدوث ذلك. نعمل مع الدول لدعمها”. وقد بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في العالم 3 ملايين و75 ألف إصابة. في حين بلغت حصيلة الوفيات 211 ألفا وذلك حتى اعداد الخبر.

خليجيا، أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن بلاده نفذت أكثر من 2000 جولة مسح لفيروس كورونا المستجدة في عدد من الأحياء المستهدفة، ما ساهم في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها وضمان عدم انتشارها بشكل كبير في المناطق المختلفة. وقد أعلنت المملكة تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وفي دولة الكويت قال سميح جوهر حيات، السفير الكويتي لدى الصين، إن بلاده استقبلت فريقا طبيا صينيا متخصصا في مجالات الوقاية ومكافحة الأوبئة. من جهتها، أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة تسجيل 490 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 10 آلاف و839 حالة إصابة منذ نهاية شهر يناير الماضي. كما أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي مساء امس الاول وفاة 6 حالات متأثرة بمضاعفات الإصابة بالفيروس، ليصل عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 82 حالة.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اليمنية شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، والمسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت. وفي مصر فرضت السلطات عزلا جزئيا على قرية نهطاي بمحافظة الغربية بعد اكتشاف 14 اصابة بفيروس كورونا بين سكانها. وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، و20 حالة وفاة. في السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري إن الجزائر ستمدد القيود على الحركة للمرة الثانية لمدة 15 يوما حتى 14 مايو للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. فيما قال مسؤولون إن الأردن خفف القيود على الحركة، والتي تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وسمح بإعادة فتح المزيد من الشركات للمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد المتعثر. بينما أعلنت الحكومة الأردنية استمرار حظر خروج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما وكبار السن، من المنازل. وفي المغرب، أظهرت إحصائيات وزارة الصحة رصد 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين إلى 4120 حالة. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 1847 حالة في جميع أنحاء العراق ، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.

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دوليا، سجلت الولايات المتحدة، مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بدوره، قال حاكم نيويورك آندرو كومو إن من المحتمل أن يتم تمديد أمر البقاء في المنازل إلى ما بعد 15 مايو في أجزاء كثيرة من الولاية. من جهتها، سجلت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع في الوفيات جراء الفيروس بواقع 71 ليصل الإجمالي إلى 5877. الى ذلك، قالت أيرلندا إن فريق طوارئها الوطني للصحة العامة لن يكون بوسعه التوصية بتخفيف قيود الإقامة في المنزل في الخامس من مايو ما لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بانتشار وتأثير فيروس كورونا هذا الأسبوع.

بدورها، تأمل إسبانيا في أن يساعد اختبار للأجسام المضادة واسع النطاق، بدأ أمس ويستمر لعدة أسابيع، في قياس المدى الحقيقي لتفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر أن يخضع نحو 90 ألف شخص من 36 ألف أسرة، لاختبارين مختلفين، ثم ستتكرر تلك العملية مرتين كل ثلاثة أسابيع. كما أعلنت إيطاليا عن خطة مماثل ستبدأ اعتبارا من الرابع من مايو المقبل. وفي ألمانيا، أعلن معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية وغير المعدية أن معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عاود الارتفاع. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفرنسية إن حصيلة الوفيات بسبب كوفيد 19 زادت 437 حالة لتصل إلى 23293 شخصا. وفي النرويج تم إعادة فتح المدارس للصفوف من الأول إلى الرابع بعد ستة أسابيع من الإغلاق. الى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 2131 ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 3 آلاف. بدورها، أطلقت سويسرا المرحلة الاولى من عملية الخروج من “الحالة الاستثنائية” التي فرضتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي روسيا ذكر مركز إدارة أزمة كورونا إن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 6411 حالة وهي زيادة يومية قياسية ليصل إجمالي الإصابات إلى 93558 حالة. وفي الصين استقبلت بعض مدارس المدن الكبرى التلاميذ امس الاول بعد شهور من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا. بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه بصدد إقرار اعتماد عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس “كورونا” المستجد. وهو من إنتاج شركة جلياد الأميركية واعتمد علاجا لفيروس إيبولا. فيما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن سياسة الإغلاق التي انتهجتها بلاده في التصدي لتفشي الجائحة أسفرت عن نتائج إيجابية، لكنه أضاف أن خطر الفيروس لم ينته بعد. ومن المقرر أن تمدد تايلاند حالة الطوارئ حتى 31 مايو لدعم التقدم في مكافحة الفيروس. الى ذلك، قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن بلاده قد تخفف قريبا إجراءات العزل العام. يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل أكثر من 66 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى امس. كما قال الرئيس النيجيري محمد بخاري في خطاب إن بلاده ستبدأ في الرابع من مايو “على مراحل وتدريجيا” تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ أكثر من أربعة أسابيع.