اليمن: دعوات عربية وأممية بالالتزام باتفاق الرياض

القاهرة ـ عواصم ـ وكالات: دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أطراف الأزمة اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، وذلك على خلفية إعلان ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” فرض حالة الطوارئ والحكم الذاتي في مدن الجنوب. وبحسب بيان لجامعة الدول العربية، فقد “دعا أبو الغيط الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، والذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقراراهم”.

من جهته، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، الأطراف اليمنية لتجنب أي تصعيد وقال في بيان عبر موقعه، إن: “تحول الأحداث الأخير مخيّب للآمال خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد 19″. وأضاف قائلا: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول”، مشددا على أن “اتفاق الرياض ينص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم اليمن”.