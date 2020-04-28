أميركا: نيويورك تلغي الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين

البنتاجون يرصد ظواهر جوية غامضة

نيويورك ـ وكالات: في خطوة غير مسبوقة، أعلنت ولاية نيويورك إلغاء انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الديمقراطي، بسبب استشراء فيروس كورونا، بعدما كانت مرتقبة في الثالث والعشرين من يونيو المقبل. وصوت الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الانتخابات بالولاية، لصالح قرار إلغاء الانتخابات التمهيدية، بحسب نيويورك تايمز.

الى ذلك، نشرت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” 3 مقاطع فيديو، بعد رفع السرية عنها، التقطها طيارون تابعون للبحرية تظهر تفاعلهم مع “ظواهر جوية غير محددة”. وحسب “سي إن بي سي” الأميركية تظهر إحدى مقاطع الفيديو حادثة من عام 2004، وتم تسجيل المقطعين الآخرين في يناير 2015، وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الدفاع سيو غاف. وأصبحت مقاطع الفيديو عامة بعد تسريبات غير مصرح بها في عامي 2007 و2017 ، وتحققت البحرية سابقًا من أصالتها.

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