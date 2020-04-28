رئيس اتحاد الرماية يصف اجتماع قاعة الشعب بـ'الفضيحة'

وعقدت الجمعية اجتماعها، حيث انتخبت من خلاله رئيساً جديداً للاتحاد، حيث فاز مندوب السعد بالمنصب.

وقال رئيس الاتحاد صبيح كاظم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن “الاجتماع الذي انعقد اليوم في قاعة الشعب المغلقة واجراء انتخابات جديدة مخالفة قانونية واضحة للقانون النافذ والتعليمات المتبعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بدليل تأخر عقد الاجتماع لأكثر من ساعتين".



وأوضح أن "الاجتماع جاء خلافاً لتعليمات خلية الازمة القاضي بعدم اقامة التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص، فضلاً عن عدم تبليغ اللجنة الاولمبية وعدم وجود ممثل للجنة في الاجتماع اضافة الى عدم تبليغ الاتحاد المركزي بالاجتماع".

واضاف ان "هناك شخصيات حكومة معروفة للجميع تواصل تدخلها المستمر في شؤون الاتحادات المركزية ومنها اتحاد الرماية لغايات باتت مكشوفة ومعروفة للجميع".

وطالب رئيس اتحاد الرماية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بـ"التدخل بشكل عاجل لوضع حدٍ لأفعال و أساليب بعض المسؤولين الحكوميين الذين يسعون لتمرير أشخاص و تحقيق غايات غير مشروعة".

