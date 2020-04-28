علماء بريطانيون: تأثير الكمامات على انتشار فيروس كورونا محدود

استنتج الفريق العلمي المكلف بتقديم الاستشارة للحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا، أن فاعلية الكمامات الطبية في ما يخص منع انتشار الفيروس، محدودة.
وقالت نائبة كبير مستشاري الحكومة البريطانية العلميين أنجيلا ماكلين خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "هناك دلائل ضعيفة على فاعلية الكمامات في منع انتقال العدوى من المصاب إلى الأشخاص حوله".
يذكر أن ارتداء الكمامات الطبية يأتي من بين توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العديد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلى خلفية تفشي الفيروس أصدرت سلطات معظم الدول والمدن توجيهات ملزمة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
يذكر أن ارتداء الكمامات الطبية يأتي من بين توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في العديد من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعلى خلفية تفشي الفيروس أصدرت سلطات معظم الدول والمدن توجيهات ملزمة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
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