رسمياً.. الحكومة الإسبانية تمنح الضوء الأخضر لعودة التدريبات

موسم 2019/2020، تم تعليقه في بداية مارس الماضي مع تفشي الوباء، وتأمل المؤسسات الإسبانية وعلى رأسها رابطة الليجا والاتحاد الإسباني وأيضًا الأندية في إنهاء الموسم الجاري، لذلك سيتم العودة إلى التدريبات شيئًا فشيئًا على أنّ تعود المباريات بعد ذلك خلف أبواب مُغلقة بكل تأكيد.وأكد سانشز في تصريحاته، أنّه "سيتم السماح للرياضيين المُحترفين التدريب ولكن بشكل فردي، كما سيتم السماح بافتتاح مراكز التدريب للمُحترفين".

وأضاف سانشيز في تصريحات صحفية: "سيتم بعد ذلك التفكير في العودة للتدريبات الجماعية، ولكن يُمكن للمحترفين العودة للتدريبات يوم 4 ايار القادم".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ "العودة ستكون على ثلاثة مراحل كل مرحلة ستكون لمدة أسبوعين، حيث من الممكن أنّ تُلعب المُباريات مرة أخرى في 8 حزيران القادم".



وتأتي تلك التصريحات، بعد البروتوكول الذي قدمته رابطة لا ليجا، بشأن استئناف الموسم الحالي مرة أخرى بدون جماهير من أجل عودة النشاط الكروي.