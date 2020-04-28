2020-04-28 | 20:30
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، موافقة الحكومة الإسبانية، على استئناف التدريبات مرة أخرى للمُحترفين ولكن بشكل فردي.
وأكد سانشز في تصريحاته، أنّه "سيتم السماح للرياضيين المُحترفين التدريب ولكن بشكل فردي، كما سيتم السماح بافتتاح مراكز التدريب للمُحترفين".
وأضاف سانشيز في تصريحات صحفية: "سيتم بعد ذلك التفكير في العودة للتدريبات الجماعية، ولكن يُمكن للمحترفين العودة للتدريبات يوم 4 ايار القادم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ "العودة ستكون على ثلاثة مراحل كل مرحلة ستكون لمدة أسبوعين، حيث من الممكن أنّ تُلعب المُباريات مرة أخرى في 8 حزيران القادم".
وتأتي تلك التصريحات، بعد البروتوكول الذي قدمته رابطة لا ليجا، بشأن استئناف الموسم الحالي مرة أخرى بدون جماهير من أجل عودة النشاط الكروي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الحكومة الإسبانية تمنح الضوء الأخضر لعودة التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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