بعد تسجيل 586 حالة.. وفيات كورونا اليومية تعاود ارتفاعها في بريطانيا

قفز المعدل اليومي للوفيات في بريطانيا مجددا اليوم الثلاثاء بواقع 586 حالة، بعد أن سجلت البلاد أمس 360 وفاة في أدنى حصيلة يومية لضحايا الفيروس منذ شهر.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 21678 حالة، تعود 85 منها لمصابين بين الأطباء والممرضين.
وأكد أن فحوصات فيروس كورونا شملت اليوم أكثر من 73 ألف شخص في البلاد.
وأعلن عزمه السلطات على توسيع دائرة الأشخاص الذين ستكون اختبارات الكشف عن كورونا متاحة لهم وبينهم المواطنون فوق سن الـ65 الذين يعانون من أعراض العدوى، وجميع الأشخاص المقيمين في دور رعاية المسنين.
وأكد أن فحوصات فيروس كورونا شملت اليوم أكثر من 73 ألف شخص في البلاد.
وأعلن عزمه السلطات على توسيع دائرة الأشخاص الذين ستكون اختبارات الكشف عن كورونا متاحة لهم وبينهم المواطنون فوق سن الـ65 الذين يعانون من أعراض العدوى، وجميع الأشخاص المقيمين في دور رعاية المسنين.
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