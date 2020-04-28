رصد مقطع فيديو على "يوتيوب" جانبا من أحد الكراجات الخاصة، التي تحتوي على نحو 300 سيارة من أعرق السيارات، في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وقالت مجلة "ووندر فول إنجينيرنغ" إن مالك تلك السيارات يعتزم طرحها في مناقصة علنية، بعدما حقق فيديو عرضها نحو 2.2 مليون مشاهدة.
ولفتت المجلة إلى أن مالك تلك السيارات الذي طلب عدم ذكر اسمه، سمح بإجراء جولة داخل الجراج الخاص به، قبل اندلاع أزمة فيروس كونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، أصابت أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم.
وتسببت تلك الأزمة في مواصلة مالك تلك السيارات عمله المبدع في جمع أفضل الماركات العالمية العريقة، التي تعد قطعا فنية بالنسبة لهواة السيارات حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أفخم 300 سيارة في العالم 'مخبأة' داخل كراج خاص.. من يملكها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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