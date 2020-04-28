الجيش الليبي يكثف دورياته لمراقبة الحدود الجنوبية

كثف الجيش الليبي من دورياته، جنوبي البلاد، لتأمين الحدود مع دول الجوار، وفق ما أعلنه مدير مكتب الإعلام بالمناطق العسكرية الجنوبية محمود الورفلي.



وأضاف الورفلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قائد المناطق العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج يتفقد حاليا مناطق الجنوب الغربي للبلاد، لمتابعة الوضع الأمني بعد ورود معلومات بشأن تحرك مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية بالمنطقة الجنوبية.

وتفرض حكومة الوفاق بدعم من الطيران التركي المسير حصارًا علي بعض مدن الجنوب لدعمها الجيش الوطني الليبي.

ويخوض الجيش الليبي، منذ نحو عام، عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها والمدعومة من حكومة الوفاق داخليا ومن تركيا.





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وأكد الورفلي أن هذه الدوريات تشمل منطقة الكفرة العسكرية في الجنوب الشرقي، ومنطقة مرزق العسكرية، ومنطقة أوباري غات العسكرية، مشددا على أن الوضع الأمني ممتاز للغاية.

وأشار الورفلي إلى أن دوريات المناطق العسكرية مستمرة لتأمين الحدود مع تشاد والسودان والنيجر والجزائر، موضحا أنه لا يوجد أي خرق أمني بالمنطقة.

وأشار الورفلي إلى تحسن الوضع الأمني بعد انطلاق الدوريات العسكرية بالمنطقة، مشيرا لاختفاء عمليات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية التي كانت تشهدها الحدود مع دول الجوار بالمنطقة الجنوبية.

وتابع أن هناك خطة أمنية محكمة يجري تطبيقها الآن وبمتابعة مباشرة من قائد المناطق العسكرية الجنوبية من أجل حفظ الأمن، لافتا إلى أن الخطة تسير بوتيرة جيدة جدا.

وشدد الورفلي على أن القوات المسلحة لن تتوانى في الضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن بالمنطقة الجنوبية بعد التحسن الأمني الكبير والقضاء على المجموعات المسلحة والمرتزقة والإرهابيين.