انت الان تتابع بوتين يمدد فترة الإغلاق بسبب كورونا حتى 11 مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء فترة الإغلاق في روسيا والتي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو أيار .

وكان من المقرر رفع القيود في نهاية أبريل نيسان ولكن بوتين قال إنه لم يتم بعد الوصول إلى ذروة الإصابة بالفيروس في روسيا.

وأمر بوتين الحكومة بوضع تدابير جديدة تهدف إلى دعم الاقتصاد والمواطنين وإعداد توصيات بشأن التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام بحلول الخامس من مايو أيار.