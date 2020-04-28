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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيابة العامة التركية تستدعي المعارضة بعد فضحها مسؤول مقرب من أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
استدعت النيابة العامة التركية المعارضة في حزب الشعب الجمهوري جانان أوغلو، بعد فضحها أحد المسؤولين المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان لاستيلائه على أراض تملكها وزارة الأوقاف بمبالغ زهيدة.
وبحسب موقع العين الإخبارية، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" إن القحطاني اتهمت رئيس هيئة الاتصالات فخر الدين آلطون باستيلائه على أراضي تابعة لوزارة الأوقاف في إحدى أفضل الأحياء في إسطنبول بمبالغ قليلة جدا.
وأضاف أن آلطون قدم بلاغا ضد المعارضة التركية يتهمها فيه بمحاولة بث الفتنة والتحريض على الجريمة.
وأكدت الصحيفة أن النيابة استدعت على الفور جانان أوغلو للتحقيق معها، حيث وجهت لها تهما بمحاولة إثارة الفتنة.
وذكرت تقارير إعلامية أن ألطون استولى على الأرض من خلال استغلال نفوذه ومنصبه وقربه من دائرة الحكم بقيادة رجب طيب أردوغان.
ووفق التقارير فإن ألطون استأجر قطعة أرض بمساحة 241 مترًا مربعًا لمدة 10 سنوات، تبدأ من 13 أبريل الجاري حتى 12 أبريل 2031، بمبلغ 31 ألف ليرة طوال مدة العقد، وهي القيمة التي لا تساوي إيجار شهر واحد في المنطقة.
وأضافت أن آلطون بني جدارًا من الأحجار الخرسانية والأسلاك الشائكة بطول الأرض حتى يمنع الوصول إليها.
وتشير تقارير للمعارضة التركية إلى أن وجود أردوغان وحزبه على رأس السلطة، منذ 17 عاما، سهل عملية نهب عائلته لأموال الشعب التركي.
وأكدت التقارير أن ثروات طائلة حصلت عليها حاشية أردوغان عبر صفقات تجارية مشبوهة تمت باستغلال نفوذهم.
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