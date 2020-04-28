اليونان تعلن رفع تدابير الإغلاق تدريجيا اعتبارا من 4 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت اليونان رفع تدابير الإغلاق تدريجيا اعتبارا من 4 مايو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 138 شخصا، وذكرت السلطات - حسبما أفادت صحيفة "كاثيميرينى" اليونانية - أن رجلا مصابًا بفيروس كورونا، يبلغ 84 عامًا كان محتجزًا فى عيادة خاصة توفى اليوم فى أحد مستشفيات أثينا التابعة للبحرية اليونانية، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة تعد خامس حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا " داخل عيادة خاصة في ضاحية "بريستيري" غرب (أثينا ) مخصصة في غسل الكلى لمرضى الفشل الكلوي.

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وأوضحت الصحيفة أنه تم اكتشاف إصابة 37 مريضًا وموظفًا في هذه العيادة بفيروس "كورونا " منذ تفشيه بها الأسبوع الماضى، وتخضع إدارة العيادة لتحقيقات تخص انتهاك معايير الصحة والنظافة والتي قد تكون أسهمت في تفشي الفيروس .

وكان رئيس الوزراء اليونانى السابق جورج باباندريو، قال إن "اليونان تعد مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بوباء كوفيد-19، والأزمات بوجه عام.

ويرى باباندريو أن التجربة اليونانية السابقة علمت اليونانيين أن "التضحيات المبكرة تعطي نتائج أفضل لاحقاً" ويضيف قائلاً "أناشد القادة أن يظهروا قوة وحدتهم من خلال تثبيت الثقة بين أبناء الشعب، فإن كسب ثقة مواطنينا يعتبر من بين الأدوات الأساسية التي تمكننا من التعافي. الثقة والتعاون جانبان مهمان لمواجهة الأزمة الراهنة تماما كما كان الأمر قبل عشر سنوات..فنحن أحوج إليهما في الوقت الراهن".