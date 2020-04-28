الخارجية المصرية: متمسكون بالحل السياسي في ليبيا ولا تهاون مع التيارات الإرهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت ‏وزارة الخارجية المصرية، تمسكها مجددا بالحل السياسي في ليبيا‏.

Advertisements وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أنها تسعي لتحقيق الاستقرار في ليبيا مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية‏. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أن البحث عن حل سياسي في ليبيا لا يعني التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.

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