وزير الصحة البريطاني: تحديد 6 أدوية لعلاج كورونا أولها جاهز للاختبارات السريرية

أشار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إلى أن "السلطات الصحية ستزيد وحدات الفحص المنزلي للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بداية من يوم الجمعة المقبل".
ولفت هانكوك إلى أنه "سيتم إخضاع كل الطواقم الطبية لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا حتى في حال عدم معاناتهم من الأعراض"، منوّهًا بأنه "تم تحديد 6 أدوية لعلاج الفيروس، أولها جاهز لإجراء الاختبارات السريرية".
كما أعلن تسجيل تسجيل 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
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