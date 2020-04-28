وزير الصحة البريطاني: تحديد 6 أدوية لعلاج كورونا أولها جاهز للاختبارات السريرية

أشار ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، إلى أن "السلطات الصحية ستزيد وحدات الفحص المنزلي للكشف عن المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بداية من يوم الجمعة المقبل".

ولفت هانكوك إلى أنه "سيتم إخضاع كل الطواقم الطبية لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا حتى في حال عدم معاناتهم من الأعراض"، منوّهًا بأنه "تم تحديد 6 أدوية لعلاج الفيروس، أولها جاهز لإجراء الاختبارات السريرية".

كما أعلن تسجيل تسجيل 586 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.