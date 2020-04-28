الصحة التركية: 92 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 92 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد الوفيات إلى 2992 حالة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار في وقت سابق، إلى أن "بلاده بدأت بتحقيق نتائج إيجابية في مكافحة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه "رغم اقترابنا من إجراء مليون فحص للكشف عن كورونا إلا أن حالات الإصابة والوفيات تواصل الانخفاض".
كما شدد على أن "تجاوز عدد المتعافين للمصابين الجدد يشكل نقطة تحول في الاتجاه الإيجابي"، منوّهًا بأن "السلطات لم نكتف فقط بحماية صحة مواطنينا، بل ساعدنا إخواننا في كل مكان بالعالم".
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