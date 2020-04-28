البيت الأبيض يحذر من عودة كورونا إلى الولايات المتحدة في الخريف المقبل

حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من عودة ​فيروس كورونا​ إلى ​الولايات المتحدة​ الخريف المقبل، إن لم يتم إيجاد علاج فعال ضد الفيروس.

وشدد فاوتشي على أن "الولايات المتحدة قد تواجه خريفًا سيئًا"، موضحًا أن "الفيروس سيعود على الرغم من استقرار الأوضاع حاليًا". وأفاد بأن "الفيروس لن يختفي من الكوكب"، مشيرا إلى أن "علماء الأمراض المعدية يدرسون سلوك الفيروس ويتابعون انتشاره في مناطق أخرى، مثل ​جنوب إفريقيا​ التي تدخل الموسم البارد".

كما نبّه فاوتشي من "إعادة فتح الأعمال قبل الموعد المناسب"، مفيدًا بأن "ذلك قد يرجعنا إلى نفس الوضع الذي كنا عليه قبل عدة أسابيع، حيث أن الفيروس يتنقل بسهولة عالية".