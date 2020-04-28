النشرة: سقوط قتيل وجريح باشكال فردي في بلدة بريتال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن وقوع ​اشكال فردي​ في ​بلدة بريتال​ تخلله ​إطلاق نار​ مما ادى الى مقتل شخص وجرح آخر، وقد حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

وفي وقت سابق، افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "مسلحين مجهولين يستقلون ​سيارة​ لون ابيض على طريق حي الشوك سهل تربل في ​البقاع الاوسط​ أقدموا على اعتراض ​دراجة نارية​ يقودها النازح السوري (أ،أ) واقتادوه بالقوة الى ​سهل الفرزل​، حيث عملوا على سلبه مبلغ 300 ألف ليرة وهاتفه الخليوي ودراجتة النارية قبل أن يفروا الى جهة مجهولة".