نجم: اثبتنا في لجنة الاشغال ان الحلول ممكنة وان الكهرباء ليست حلما مستحيلا

أشار النائب ​نزيه نجم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا ‏"بالأمس أثبتنا في ​لجنة الاشغال العامة​ والنقل و​الطاقة​ والمياه ان الحلول ممكنة، وان ​الكهرباء​ ليست حلما مستحيلا للبنانيين".

واعتبر أن "القطار بات على السكة، قمنا كنواب بمسؤولياتنا والكرة الآن في ملعب السلطة التنفيذية"، لافتاً إلى أننا "سنبقى نراقب حتى بلوغ الحل".

وكان نجم أعلن، يوم أمس، أن لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه اجتمعت في مجلس النواب مع وزير الطاقة ريمون غجر وشركتي siemens وgeneral electric ، لافتا الى أن الامور باتت أكثر وضوحا.

ولفت إلى أنه "عُرضت علينا خطة ونتأمل أن نصل الى نتيجة لنقول بالتالي للبنانيين أنه خلال 20 شهرا من الممكن أن يحصلوا على كهرباء 24/24".

وأوضح أن اللجنة طلبت من الوزير أن يمضي مذكرة تفاهم مع الشركتين وهي غير ملزمة للحكومة، مشيرا الى أن غجر وعد بتقديم النتائج هذه المفاوضات خلال اسبوع.