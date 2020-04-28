النشرة: مسلحون سلبوا نازحًا سوريا في سهل تربل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "مسلحين مجهولين يستقلون ​سيارة​ لون ابيض على طريق حي الشوك سهل تربل في ​البقاع الاوسط​ أقدموا على اعتراض ​دراجة نارية​ يقودها النازح السوري (أ،أ) واقتادوه بالقوة الى ​سهل الفرزل​، حيث عملوا على سلبه مبلغ 300 ألف ليرة وهاتفه الخليوي ودراجتة النارية قبل أن يفروا الى جهة مجهولة".

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