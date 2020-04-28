النشرة: مستشفى صيدا الحكومي يجري فحوصاً عشوائية غداً في عين الحلوة

افاد مراسل النشرة في صيدا انه في اطار سعيه الدائم للمحافظة على صحة المجتمع المحلي والجوار وبتوجيهات وزارة الصحة العامة، ينتقل فريق متخصص من مستشفى صيدا الحكومي صباح يوم غد الأربعاء الى مخيم عين الحلوة لأخذ عينات عشوائية من اهالي المخيم ضمن حملة الفحوصات الوقائية الاستباقية للكشف عن الإصابة بفبروس كورونا المستجد وبذلك بالتعاون مع وكالة " الأنروا" حيث ستجرى الفحوصات في عيادتي الوكالة الأولى والثانية في المخيم .
وكان مستشفى صيدا الحكومي واصل حملة اجراء الفحوصات الاستباقية الوقائية بالتعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية في المنطقة فقام فريق متخصص بأخذ عينات عشوائية للمواطنين في بلدة الغازية ( قضاء صيدا) بالتعاون مع البلدية وبلغ عددها نحو 56 فحصاً.
وشملت الحملة ايضا بلدة الصرفند في الزهراني بالتعاون مع بلديتها حيث تم اخذ نحو 45 عينة عشوائية .
وأشار مدير عام مستشفى صيدا الحكومي احمد الصمدي الى انه منذ بدء الحملة بلغ عدد الفحوصات العشوائية الاستباقية التي اجريت من قبل الفرق المتخصصة التابعة للمستشفى نحو 250 فحصاً ، من بينها حوالي 30 فحصاً لفلسطينيين .
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