النشرة: مستشفى صيدا الحكومي يجري فحوصاً عشوائية غداً في عين الحلوة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه في اطار سعيه الدائم للمحافظة على صحة المجتمع المحلي والجوار وبتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​، ينتقل فريق متخصص من ​مستشفى صيدا الحكومي​ صباح يوم غد الأربعاء الى ​مخيم عين الحلوة​ لأخذ عينات عشوائية من اهالي المخيم ضمن حملة الفحوصات الوقائية الاستباقية للكشف عن الإصابة بفبروس ​كورونا​ المستجد وبذلك بالتعاون مع وكالة " الأنروا" حيث ستجرى الفحوصات في عيادتي الوكالة الأولى والثانية في المخيم .

وكان مستشفى صيدا الحكومي واصل حملة اجراء الفحوصات الاستباقية الوقائية بالتعاون مع ​البلديات​ و​الجمعيات الأهلية​ في المنطقة فقام فريق متخصص بأخذ عينات عشوائية للمواطنين في بلدة ​الغازية​ ( ​قضاء صيدا​) بالتعاون مع ​البلدية​ وبلغ عددها نحو 56 فحصاً.

وشملت الحملة ايضا ​بلدة الصرفند​ في ​الزهراني​ بالتعاون مع بلديتها حيث تم اخذ نحو 45 عينة عشوائية .

وأشار مدير عام مستشفى صيدا الحكومي احمد الصمدي الى انه منذ بدء الحملة بلغ عدد الفحوصات العشوائية الاستباقية التي اجريت من قبل الفرق المتخصصة التابعة للمستشفى نحو 250 فحصاً ، من بينها حوالي 30 فحصاً لفلسطينيين .