الترشيشي: ما يتم التداول به من  قرارات رسمية تمنع  التصدير الزراعي والصناعي  غير صحيح

اكد رئيس تجمع فلاحي ومزارعي ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​ ان ما يتم التداول به من قرارات رسمية تمنع التصدير الزراعي والصناعي وسواه هي قرارات مزيفة ومزورة و​اخبار​ كاذبة وزعت بهدف إشاعة البلبلة والفوضى بين ​المزارعين​ والمصدرين والمستهلكين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقرارات منع التصدير بكافة اشكاله وتحمل اسم ​وزير الاقتصاد​ راؤول نعمة وتبين انها قرارات مزورة .

وأكد الترشيشي بأنه تواصل مع وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ الذي اكد له ان هذا القرار لم يصدر وعار عن ​الصحة​، مطمئنا المزارعين بعدم وجود قرار بمنع التصدير.

واستنكر الترشيشي اللعب باعصاب الناس وهذا معيب، ويهدف الى إنزال الناس الى الشوارع، معتبرا ان "الهدف من بث هذه ​الأخبار​ هو الإساءة للقطاعات الإنتاجية التي لا تزال صامدة رغم كل المآسي التي نعيشها في ​لبنان​".