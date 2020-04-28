الترشيشي: ما يتم التداول به من  قرارات رسمية تمنع  التصدير الزراعي والصناعي  غير صحيح

اكد رئيس تجمع فلاحي ومزارعي البقاع ابراهيم الترشيشي ان ما يتم التداول به من قرارات رسمية تمنع التصدير الزراعي والصناعي وسواه هي قرارات مزيفة ومزورة واخبار كاذبة وزعت بهدف إشاعة البلبلة والفوضى بين المزارعين والمصدرين والمستهلكين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقرارات منع التصدير بكافة اشكاله وتحمل اسم وزير الاقتصاد راؤول نعمة وتبين انها قرارات مزورة .
وأكد الترشيشي بأنه تواصل مع وزير الزراعة عباس مرتضى الذي اكد له ان هذا القرار لم يصدر وعار عن الصحة، مطمئنا المزارعين بعدم وجود قرار بمنع التصدير.
واستنكر الترشيشي اللعب باعصاب الناس وهذا معيب، ويهدف الى إنزال الناس الى الشوارع، معتبرا ان "الهدف من بث هذه الأخبار هو الإساءة للقطاعات الإنتاجية التي لا تزال صامدة رغم كل المآسي التي نعيشها في لبنان".
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