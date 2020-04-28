السيد: سأحترم سلامة إذا إعترف بأنه أخطأ وكذب وإذا سمّى شركاءه بأسمائهم

سأل النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "ماذا سيقول حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ غداً للناس؟"، لافتاً إلى أنه "بالتأكيد لن يكرر ما قاله منذ شهريْن: ​الليرة​ بألْف خير وما في أزمة ​دولار​"، مشيراً إلى أنهم "صدّقوه وإختربت بيوتهم".

وأعلن النائب السيد "سأحترمه إذا إعترف بأنه أخطأ وكذب، وإذا سمّى شركاءه بأسمائهم كبارهم وصغارهم، أمّا إذا برّر بالعموميات ورماها على مجهولين فحسابه مع الناس".