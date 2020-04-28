مجهولون سرقوا خزنة في بلدية طاريا

ذكرت معلومات صحافية أن مجهولين أقدموا على سرقة خزنة في بلدية ​طاريا​، وقدر المبلغ المسروق بحوالي 9 ملايين ليرة لبنانية. وحضرت ​الأجهزة الأمنية​، وفتحت تحقيقا.

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