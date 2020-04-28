ذكرت معلومات صحافية أن مجهولين أقدموا على سرقة خزنة في بلدية طاريا، وقدر المبلغ المسروق بحوالي 9 ملايين ليرة لبنانية. وحضرت الأجهزة الأمنية، وفتحت تحقيقا.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون سرقوا خزنة في بلدية طاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.