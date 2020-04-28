"النشرة": مارتين نجم تؤكد أهمية التكافل والتضامن في المرحلة الراهنة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بأن "نائبة رئيس "​التيار الوطني الحر​" للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي زارت زحلة، لتبدأ جولتها من مكتب هيئة الفرزل حيث كانت وصلت العيادة الطبية النقالة لاجراء فحوصات كورونا لاهالي البلدة".

وفي الجولة التي رافقها فيها منسق اللجنة المركزية للمناطق طوني بو يونس، ومتابع الاقضية في البقاع عمار انطون، وواكبتها منسقة هيئة القضاء جيهان جبور مع عدد من اعضاء الهيئة، التقت نجم كتيلي محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وعرضت معه الاوضاع في محافظة البقاع لا سيما قضاء زحلة ومواكبته الدائمة لاجراءات التعبئة العامة لمواجهة ​فيروس كورونا​.

كما شددت خلال زيارتها طاولة يوحنا الرحيم التي تقدم يوميًا الطعام للعائلات الاكثر حاجة في زحلة، على اهمية التكافل والتضامن في المرحلة الراهنة. وزارت ايضا مكتب هيئة الميدان الجديد في زحلة حيث اطلقت العمل فيه واشرفت على تحضير المساعدات الانسانية التي اطلقها المكتب اليوم.