اعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "ما يحدث في شوارع وساحات طرابلس لا يشبه أبناء مدينة السلام"، لافتة إلى أن "معركتنا ليست ضد المصارف أو المرافق الحيوية بل ضد منظومة الفساد الإجتماعي والإقتصادي والمالي"، قائلة: "لا تسمحوا بأن تتحول طرابلس الى صندوق بريد دموي مؤلم، ولا تنجروا الى الفتنة اللعينة".
وأضافت: "فواز السمان غادرنا اليوم من أجل كرامة وحرية العيش"، مشيرة إلى أن "عدالة السماء الرحيمة ستنصفك شهيداً مظلوماً، وعدالة الأرض لا بد آتية لأننا لن نستكين قبل إجراء تحقيق جدي وشفاف".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: ما يحدث في طرابلس لا يشبه أبناء المدينة ومعركتنا ليست ضد المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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