السفير السعودي بحث مع السفيرة الأميركية التطورات السياسية الراهنة

استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر اقامته باليرزة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا.
وتمّ خلال اللقاء التداول في آخر التطورات السياسية الراهنة، على الساحتين المحلية والإقليمية، إلى جانب مواضيع ذات اهتمام مشترك.
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