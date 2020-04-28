السفير السعودي بحث مع السفيرة الأميركية التطورات السياسية الراهنة

استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر اقامته باليرزة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، ​دوروثي شيا​.

وتمّ خلال اللقاء التداول في آخر التطورات السياسية الراهنة، على الساحتين المحلية والإقليمية، إلى جانب مواضيع ذات اهتمام مشترك.