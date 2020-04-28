أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى أن "البنود التي استطاعوا إقرارها في مجلس الوزراء اليوم، تم إقرارها، أما البنود الثانية سيتم استكمالها يوم الخميس المقبل".
ولفتت نجم، في حديث تلفزيوني، إلى أن المسودة التي أعدتها "بدأنا بالعمل عليها قبل أزمة كورونا"، موضحةً أنه "لا يوجد استهداف لأي فئة في المسودة، والتدابير مبنية على قوانين نافذة ونحن نفعّلها بدورنا كحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم: بدأنا بالعمل على المسودة قبل أزمة كورونا ولا يوجد اسنهداف لأي فئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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