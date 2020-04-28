نجم: بدأنا بالعمل على المسودة قبل أزمة كورونا ولا يوجد اسنهداف لأي فئة

أشارت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ إلى أن "البنود التي استطاعوا إقرارها في ​مجلس الوزراء​ اليوم، تم إقرارها، أما البنود الثانية سيتم استكمالها يوم الخميس المقبل".

ولفتت نجم، في حديث تلفزيوني، إلى أن المسودة التي أعدتها "بدأنا بالعمل عليها قبل أزمة ​كورونا​"، موضحةً أنه "لا يوجد استهداف لأي فئة في المسودة، والتدابير مبنية على قوانين نافذة ونحن نفعّلها بدورنا كحكومة".