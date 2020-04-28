أعلن وزير المال غازي وزني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّه تلقى اتصالا هاتفيًا من وزير المالية والاقتصاد الفرنسي Bruno Le Marie الذي أكد على دعم فرنسا للبنان بخطته المالية والاقتصادية مشددا على ضرورة تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة منه.
وفي وقت سابق، تلقى رئيس الحكومة حسان دياب اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لودريان، الذي أعرب عن تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الإصلاحي، واستعدادها لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي.
كما شدّد لودريان على نيّة فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزني تلقى اتصالاً من نظيره الفرنسي: تأكيد دعم فرنسا للبنان بخطته المالية والاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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