وصول طائرة من باريس على متنها 88 مواطنا

حطت عند السابعة من مساء اليوم طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" آتية من العاصمة الفرنسية ​باريس​ وعلى متنها 88 مواطنا لبنانيا، توجهوا الى القاعات المخصصة لهم لإجراء فحوصات ال PCR والخضوع للاجراءات التي تتبعها ​وزارة الصحة العامة​ والاجهزة المعنية في المطار.

وفي وقت سابق، أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّه "تم تسجيل حتى الآن 717 إصابة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 24 حالة، في حين أن عدد ​حالات​ الشفاء بلغ 145"، لافتاً الى أنه "تم إجراء 28,357 فحص كورونا في المختبرات منذ 21 شباط 2020، في حين تم إجراء 1,499 فحص كورونا في المختبرات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.