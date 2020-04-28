أعلنت ​قيادة الجيش​ في بيان له "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي خبراً زعمت أنه تسريبات من ​وزارة الدفاع​ وضمّنته سيناريو مختلق ولا أساس له من الصحّة عن قرارات ينوي قائد الجيش اتخاذها إذا ما استمرّت الأوضاع على ما هي عليه، يهمّ قيادة الجيش أن تنفي نفياً قاطعاً صحّة ما ورد في الخبر وتشدد على أنها تقوم بمهامها كاملة ولن تتأخر في القيام بكل ما من شأنه حماية ​لبنان​ وسلمه الأهلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: ما تم تناقله من سناريو مختلق وقرارات ينوي قائد الجيش اتخاذها لا اساس له من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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