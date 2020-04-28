السفيرة الأميركية تعرب عن استيائها من الطابع غير السلمي الذي يطغى على المظاهرات

أعربت السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن استيائها من الطابع غير السلمي الذي يطغى على المظاهرات، وجددت "التأكيد على وجوب التعاون مع صندوق النقد الدولي".
كما أعلنت، خلال لقائها رئيس الحكومة حسان دياب، عن مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء كورونا، وذلك عن طريق الجامعة الأميركية في بيروت.
وكان دياب قد استقبل، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، السفيرة الأميركية، وجرى التداول في آخر المستجدات المحلية.
وفي بيان لها، رأت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن "شعور الشعب اللبناني بالاحباط بسبب الأزمة الاقتصادية أمر يمكن تفهمه، ومطالب المحتجين مبررة، لكن حوادث العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات هي مقلقة للغاية ويجب أن تتوقف"، قائلة: "نحن نشجع السلوك السلمي وضبط النفس من قبل الجميع، وكذلك اليقظة المستمرة بشأن التباعد الاجتماعي في اطار جائحة فيروس كورونا".
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