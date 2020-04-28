رويترز: عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى المليون

افادت وكالة "​رويترز​" بأن "عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ يتخطى المليون إصابة".

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط الماضي، هي الدولة الأشد تضرراً في العالم جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إن ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات وقعت على أراضيها.

ولفت الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود في البيت الأبيض مساء الاثنين " “لن ننسى أبدا أولئك الذين تمت التضحية بهم بسبب نقص في الكفاءة أو أمر آخر ربما".