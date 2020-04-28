النشرة: إصابة شخص بطلق ناري نتيجة اشكال في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المواطن (محمد.ح) نقل الى مركز لبيب الطبي في صيدا مصابا بطلق ناري، بعد إشكال وقع قرب مبنى "المواساة" في "القياعة". وتطور الى ​اطلاق نار​

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