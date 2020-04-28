لودريان أكد لدياب دعم فرنسا برنامج الحكومة الإصلاحي وإستعدادها لمساعدة لبنان

تلقى رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لودريان، الذي أعرب عن تأييد ​فرنسا​ لبرنامج الحكومة الإصلاحي، واستعدادها لمساعدة لبنان مع ​صندوق النقد الدولي​.

كما شدّد لودريان على نيّة فرنسا عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء كورونا.