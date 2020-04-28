تسجيل 367 وفاة جديد بفيروس كورونا في فرنسا 

سجّلت السلطات الفرنسية 367 وفاة جديد ب​فيروس كورونا​ (كوفيد-19)، ما يرفع إلى 23660 حصيلة ​وفيات​ الفيروس على الاراضي الفرنسية منذ الاول من آذار، في حين يتواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

والحصيلة المسجلة الثلاثاء أدنى من حصيلة الإثنين التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان ​الحكومة​ خطّطها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتبارا من 11 أيار/مايو.

وأعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصا عما كان عليه الإثنين.