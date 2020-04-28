ويظل الحال محيراً بين التدخين وكورونا؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





نصر المجالي: أضفت مراجعة علمية نشرت في لندن المزيد من الأدلة على الادعاء بأن الأشخاص الذين يدخنون قد يكون لديهم خطر أقل للإصابة بمرض خطير مع COVID-19.

وخلال دراستهم لنحو 28 بحثا وجد أكاديميو كلية لندن الجامعية (UCL) أن نسب المدخنين بين مرضى المستشفيات بسبب فيروس كورونا كانت "أقل من المتوقع". وبينما يسعى الخبراء لشرح العلاقة، قال أحد أساتذة الصحة العامة إنه كان هناك "شيء غريب يحدث مع التدخين والفيروس التاجي".

وأظهرت إحدى الدراسات أنه في المملكة المتحدة كانت نسبة المدخنين بين مرضى COVID-19 خمسة بالمائة فقط، أي ثلث المعدل الوطني البالغ 14.4 بالمائة.

ووجدت دراسة أجريت في فرنسا أن معدل وفيات المدخنين بين مرضى الفيروس التاجي كان أقل أربع مرات. وفي الصين، أشارت دراسة إلى أن 3.8 في المائة من المرضى كانوا مدخنين، على الرغم من أن أكثر من نصف السكان في الصين يدخنون السجائر بانتظام.

حاجة لتهوية

ولكن دراستين إنه عندما يتم تشخيص المدخنين المرضى بالفيروس، يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض لدرجة أنهم بحاجة إلى تهوية خلال فترة العلاج.

ويعترف الباحثون بأن المستشفيات ربما لا تسجل حالة تدخين المرضى بشكل صحيح، ربما لأنهم مشغولون للغاية في متابعة الحالات المرضية، أو أن هناك مرضى كثيرون يتعين عليهم الإجابة، أو لأن الناس يكذبون في إجاباتهم.

يذكر أن مراجعة لخمس دراسات مبكرة حول الموضوع الشهر الماضي كانت توصلت إلى نفس الاستنتاجات بالضبط، وهي أن المدخنين قد يتجنبون الإصابة الخطيرة، لكن نظرتهم أسوأ إذا فعلوا ذلك.

أبعاد الدراسات

وقالت تقرير لـ(ديلي ميل) إن المراجعة الجديدة، تأتي بعد حصل اثنان من المؤلفين في مراجعة كلية لندن الجامعية UCL الأخيرة على منح بحثية من جماعات الضغط للإقلاع عن التدخين.

وقد حملت ورقتة البحثين عنوان "ارتباط حالة التدخين مع عدوى السارس- CoV-2، والاستشفاء والوفيات من COVID-19: مراجعة أدلة سريعة حية" ونشرت على موقع تبادل الدراسات (Qeios).

وقد نظر الباحثان في 28 دراسة شملت أكثر من 23000 شخص، وأجريت اثنتان وعشرون من الدراسات في الصين، وثلاث في الولايات المتحدة، وواحدة في كوريا الجنوبية، وواحدة في فرنسا، ودراسة دولية باستخدام بيانات المملكة المتحدة في الغالب. قسم ثلاثة منهم فقط حالة التدخين إلى ثلاثة أجزاء - الحالية ، السابقة وغير المدخنين.

وخلص المؤلفون إلى أن هناك نقصًا في الأدلة التي تلبي معايير عالية ليقولوا بالتأكيد ما إذا كان المدخنون معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا أو لديهم نتائج ضعيفة أم لا.

شيء غريب

وتعليقا على نشر الدراسة، قالت ليندا بولد، أستاذة الصحة العامة في جامعة إدنبرة في اسكوتتلندا: "هناك شيء غريب يحدث مع التدخين والفيروس التاجي".

وقالت في برنامج (صباح الخير بريطانيا) التلفزيوني: "نحن نعلم لعقود أن التدخين مرتبط بخطر أعلى للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وأيضًا الأشخاص الذين يدخنون لديهم نتائج سيئة، وما زال لدينا حوالي سبعة ملايين مدخن في المملكة المتحدة".

وأضافت: "لا أدري ما هو السبب الرئيسي الذي يمكن منع المدخن من الوفاة، ومع ذلك، فإن ما وجده زملائي في كلية لندن الجامعية UCL هو أن هناك عددًا قليلاً من المدخنين بشكل مدهش في تلك الدراسات الذين طوروا فيروسًا تاجيًا".

وأضافت: وفي إحدى الدراسات الفرنسية، أربعة أضعاف إصابة غير المدخنين بالفيروس طوروا COVID-19 مقارنة بالمدخنين "هناك تفسير بيولوجي محتمل لهذا".

Advertisements

دور النيكوتين

وتعتقد البروفيسورة بولد بأن الطريقة التي يدخل بها الفيروس الجسم قد يتم حظرها من خلال آثار النيكوتين الذي هو مركب الإدمان الموجود في التبغ، حيث يدخل الفيروس التاجي الخلايا داخل الجسم عبر هياكل تسمى مستقبلات ACE-2 ، والتي تغطي سطح بعض الخلايا، بما في ذلك في الشعب الهوائية والرئتين.

وتابعت البروفيسورة بولد: يعتقد أن عدد مستقبلات ACE-2 لشخص ما يختلف اعتمادًا على علم الوراثة وتشير بعض الأدلة إلى أنها أعلى في المدخنين "وهذا يمكن من الناحية النظرية، أن يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالفيروس التاجي".

ومع ذلك، من المعروف أن الفيروس يسبب تلفًا في الرئة عن طريق استنفاد عدد مستقبلات ACE-2، وبالتالي فإن حقيقة أن التدخين يزيدها يمكن أن يعكس التأثير ويمنع الضرر للرئتين.

وقالت الأستاذ في جامعة إدنبرة: من ناحية أخرى، تظهر دراسات أخرى أن النيكوتين يقلل من عمل مستقبلات ACE-2، مما يشير إلى أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بالفيروس في المقام الأول.

وأضافت:"من المعقول أن يقل احتمال إصابة المدخنين بهذه الحالة بسبب النيكوتين. الأهم من ذلك في مراجعة UCL حيث طور المدخنون COVID-19 ، فإن نتائجهم أسوأ بكثير".

ومن جهته، البروفيسور فرانسوا بالوكس، خبير الأمراض المعدية الرائد في جامعة كوليدج لندن ، إن هناك أدلة "قوية بشكل غريب" على أن التدخين قد يكون وقائيًا.

ماذا أظهرت الدراسات من كل بلد؟

لقد أظهرت الدراسات التي أجريت في المستشفيات في الصين أن 3.8 إلى 17.6 في المائة من مرضى COVID-19 كانوا مدخنين حاليين وأقل من 5 في المائة كانوا مدخنين سابقين.

ومع ذلك، تظهر بيانات 2018 أن أكثر من نصف سكان البلد هم من المدخنين الحاليين (50.5 في المائة من الرجال و 2.1 في المائة من النساء). وحوالي 10 من غير المدخنين في الصين هم من المدخنين السابقين (8.4 في المائة من الرجال و 0.8 في المائة من النساء).

وفي الدراسات الأميركية، كان 1.3 إلى 27.2 في المائة من المدخنين الحاليين، على النقيض من انتشار التدخين بنسبة 13.8 في المائة في عام 2018. وكان 2.3 إلى 30.6 في المائة من المدخنين السابقين، مقارنة بـ 20.9 في المائة من المدخنين السابقين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

أما في الدراسة الكورية الجنوبية، كان 18.5 في المائة من المدخنين الحاليين ، وهو ما يطابق تقريبًا انتشار التدخين بنسبة 19.3 في المائة في عام 2016.

في الدراسة التي أجريت في فرنسا، كان 7.1 في المائة مدخنين حاليين، 6.1 في المائة منهم دخلوا المستشفى. لكن معدلات التدخين أعلى بكثير في السكان - 32 في المائة.

ومع ذلك، كانت النتائج مختلفة بالنسبة للمدخنين السابقين ، منهم 31.4 في المائة في فرنسا. وكان 59.1 في المائة من مرضى COVID-19 أعلى بكثير من المدخنين السابقين.

وفي الأخير، فإن الدراسة الدولية مع المشاركين في الغالب من المملكة المتحدة، تذكر أن خمسة في المائة من المدخنين الحاليين أو السابقين من المتوفين بسبب كورونا، وتنوه الدراسة إلى أن هذا يقارن مع انتشار التدخين الحالي والسابق بنسبة 14.4 و 25.8 في المائة في بريطانيا في عام 2018، "مما يشير إلى وجود نسبة أقل من المتوقع من المدخنين الحاليين والسابقين في الدراسة المشمولة".

مواضيع قد تهمك :