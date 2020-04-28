رئيس الوزراء الإسباني يعلن رفعاً تدريجياً لتدابير الاغلاق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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اعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحكومة الاسبانية حددت الثلاثاء خارطة طريق للرفع "التدريجي" لتدابير الاغلاق في البلاد، تتضمن أربع "مراحل" حتى "نهاية يونيو". وقال سانشيز "في أفضل الاحوال، فإن مرحلة رفع الاغلاق نحو تطبيع جديد ستستمر على الاقل ستة اسابيع" و"نريد أن يكون الحد الاقصى ثمانية أسابيع على كل الاراضي الاسبانية"، من دون أن يدلي بمواعيد محددة للمراحل المختلفة التي يرتبط تنفيذها بمدى تطور وباء كوفيد-19.



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