586 وفاة إضافية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة

احصت المملكة المتحدة الثلاثاء 586 وفاة اضافية بوباء كوفيد-19 في تجاوز للعدد الذي سجل الاثنين، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في المستشفيات الى 21 الفا و678.
وبلغ عدد الاصابات التي احصيت رسميا 161 الفا و145 بعد تسجيل ثلاثة الاف و996 اصابة جديدة، وفق ما افاد وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحافي.
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