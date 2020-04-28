صربيا تخفف الإغلاق وتسمح بإعادة فتح المقاهي والمطاعم

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أعلن مسؤولون صرب الثلاثاء أنّ الأماكن العامة سيعاد فتحها الأسبوع المقبل، فيما تستأنف البلاد الرحلات الجويّة في منتصف أيار/مايو، بعد أيام من تخفيف إجراءات أخرى فرضت لمكافحة فيروس كورونا.

وقال برانيسلاف تيودوروفيتش من فريق الخبراء الحكوميين للصحافيين "ابتداء من الاثنين ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع احترام التباعد الاجتماعي واتخاذ جميع إجراءات السلامة الأخرى".

وأوضح أنّ القطارات بين المدن وحافلات المسافات الطويلة ووسائل النقل العام في المدينة ستستأنف نشاطها أيضا الأسبوع المقبل، فيما ستفتح مراكز التسوق في 8 أيار/مايو وتستأنف الرحلات الجوية في 18 مايو.

ولفت الى ان ان رياض الأطفال والرعاية النهارية للصغار حتى سن 12 عاما سيتم إعادة فتحها في 11 مايو حتى يتمكن الاهل من العودة إلى أعمالهم.

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والاسبوع الماضي، سمحت السلطات بإعادة فتح المتاجر الصغيرة، تلتها صالونات تصفيف الشعر وصالات الألعاب الرياضية الاثنين.

وأعلنت صربيا حالة الطوارئ في منتصف مارس وفرضت حظرا صارما للتجول خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وسجّل البلد البلقاني، البالغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة، 168 وفاة جراء فيروس كورونا المستجدّ مع نحو 8500 إصابة على الأقل، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وخلال الأيام الأخيرة، تباطأ معدل الإصابات الجديدة.