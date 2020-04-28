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ترامب عن كيم: أنا على علم.. فقط أتمنى له "حظا طيبا"

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كيم جونغ أون دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كيم جونغ أون أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، أنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الصحية، وتمنى له "حظاً طيباً"، في تصريح من شأنه تبديد الشكوك المحيطة بتدهور حالة كيم أو وفاته.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً".

معلومات قد تريد معرفتها عن السيدة الأولى لكوريا الشمالية ري سول جو

North Korean leader Kim Jong Un and his wife Ri Sol Ju walk upon arriving in Beijing, China, in this undated photo released June 20, 2018 by North Korea's Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY

وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جدا".

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وأثارت الأخبار المتعلقة بصحة كيم جونغ أون العديد من التكهنات مؤخراً، خصوصاً بعد غيابه عن الاحتفال بعيد ميلاد جده مؤسس النظام الكوري الشمالي في 15 أبريل.

وقلل المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -إين من أهمية تلك الشائعات، الاثنين، مؤكداً أن كيم "حي وبصحة جيدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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