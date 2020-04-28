ترامب عن كيم: أنا على علم.. فقط أتمنى له "حظا طيبا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty كيم جونغ أون

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً".

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وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جدا".

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وأثارت الأخبار المتعلقة بصحة كيم جونغ أون العديد من التكهنات مؤخراً، خصوصاً بعد غيابه عن الاحتفال بعيد ميلاد جده مؤسس النظام الكوري الشمالي في 15 أبريل.

وقلل المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -إين من أهمية تلك الشائعات، الاثنين، مؤكداً أن كيم "حي وبصحة جيدة".