- 1/2
- 2/2
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي من حديقة البيت الأبيض "آمل أن يكون بخير".
وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم بالضبط. نعم، لدي فكرة جيدة (عن حالته)، لكن لا يمكنني التحدث عن ذلك الآن. سأتمنى له فقط حظاً طيباً".
معلومات قد تريد معرفتها عن السيدة الأولى لكوريا الشمالية ري سول جو
وأكد الرئيس الأميركي أن وسائل الإعلام ستحصل "ربما" على معلومات بهذا الصدد "في المستقبل القريب جدا".
أخبار ذات صلة
وأثارت الأخبار المتعلقة بصحة كيم جونغ أون العديد من التكهنات مؤخراً، خصوصاً بعد غيابه عن الاحتفال بعيد ميلاد جده مؤسس النظام الكوري الشمالي في 15 أبريل.
وقلل المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي -إين من أهمية تلك الشائعات، الاثنين، مؤكداً أن كيم "حي وبصحة جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عن كيم: أنا على علم.. فقط أتمنى له "حظا طيبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.