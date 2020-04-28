مصرع سيدة فى تصادم سيارتين و"توكتوك" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين و"توكتوك" على طريق النزل التابع لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لامن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم بين سيارتين و"توكتوك" على طريق النزل التابع للمركز ووجود حالة وفاة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، وسيارة الاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الحادث وقع بين سيارة شيفر تحمل رقم ٥١٩٩ د س ج، وسيارة ربع نقل و"توكتوك" على طريق النزل مما ادي إلى وفاة سيدة تدعى سالي السعيد محمود عبد الدايم، ٢٧ سنة والمقيمه بقرية النزل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة، وحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​