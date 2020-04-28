لتخفيف وطأة العزل.. فوانيس رمضان تُبهج أطفال مستشفى عزل كورونا بالعجمي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى العجمي المركزي، مساء اليوم الثلاثاء، مع عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك عقب وصولهم لتلقي الرعاية في مقر الحجر الصحي بالإسكندرية.

ووزع الطاقم الطبي في مستشفى العزل فوانيس رمضان وعدد من اللعب المختلفة على الأطفال المصابين، فيما حرص فريق العمل على التقاط الصور التذكارية مع أصغر نزلاء المستشفى.

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العزل بالعجمي، إن الاحتفال مع الأطفال يأتي بهدف رفع الروح المعنوية، لاسيما أن العامل النفسي يعد أحد العناصر الهامة لدعم النزلاء خلال فترة تعافيهم من المرض حتى تماثلهم الكامل للشفاء.

وأضافت لـ "الخليج 365": "ربنا جعلنا في هذا المكان حتى نعالج ونخفف عنهم، وعندما نفكر في عزلتنا كطاقم طبي، نتذكر أن هناك مرضى وبينهم أطفال معزولين في غرف لا يستطيعون الخروج منها، يعيشون مثلنا بعيدين عن أسرهم ولا يشعرون بروح رمضان، وندرك أن من واجبنا تخفيف وطأة العزل عليهم حتى يتماثلون للشفاء".​