العراق يُسجل رقمًا قياسيًا بمصابي فيروس كورونا

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من ضعفي العدد الذي أعلنت عنه السلطات العراقية أمس الإثنين وفقا لموقع روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان Advertisements "تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية". "تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت أن "الإصابات توزعت في محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك والمثنى وبابل وأربيل"، مبينة "تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد وأربيل". وبابل وأربيل"، مبينة "تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد وأربيل". وأضافت أن "الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرة إلى "فحص 4648 مواطناً خلال ذات المدة". وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1928، والوفيات 90 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1319".

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