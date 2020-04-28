باكستان تعلن خطة لمساعدة الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء اعتزامها تحمل قيمة فواتير الكهرباء للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر لمساعدتها في مواجهة تداعيات إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وقال وزير الصناعات والإنتاج الباكستاني حماد أزهر، إن "المشروعات الصغيرة والصناعات المنزلية تضررت بشدة من الإغلاق والحكومة ستساعدها لمواصلة أعمالها".
وخصصت الحكومة أكثر من 300 مليون دولار لسداد الفواتير، وقالت الحكومة إن هذه الأموال ستفيد أكثر ممن 5ر3 مليون شخص مرتبطين بهذه الأعمال.
وفقا لتقرير من باحثين مرتبطين بوزارة التخطيط الباكستانية، فإن استمرار توقف الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى شطب أكثر ممن 18 مليون وظيفة وسقوط نصف سكان باكستان
كانت الحكومة الباكستانية أعلنت مبدئيا خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 1ر7 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي، وافق في الأسبوع الماضي على منح باكستان قرضا عاجلا بقيمة 4ر1 مليار دوولار تقريبا، بعد توقعات بانكماش الاقتصاد الباكستاني بنحو 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الذي ينتنهي في 30 يونيو المقبل.
يذكر أن باكستان فيها حوالي 14 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
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