فلسطين: ارتفاع الوفيات بين الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى 60 بسبب كوروناب

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم بسبب كورونا ارتفع إلى 60 حالة وفاة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "عدد الإصابات ارتفع إلى 1121 إصابة،وأن أحدث الإصابات التي تم تسجيلها كانت 10 إصابات جديدة في صفوف الجالية في قطر والسويد".
وفي الأراضي الفلسطينية أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة في وقت سابق، وجود حوالي 328 حالة قيد العلاج،251 بالقدس بينها 122 حالة في ضواحي القدس، وأن نسبة المصابين في القدس تشكل 60% من المصابين في عموم البلاد.
وشددت كيلة، على أن "عدد حالات الإصابة في صفوف الكادر الطبي ارتفعت إلى 9 إصابات، ونسبة الإصابات في صفوف العمال نحو 74%، وأنه تم إجراء 28500 فحص خاص بكورونا منذ بداية الجائحة في فلسطين".
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