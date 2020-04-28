الأمم المتحدة تحذر من كارثة في السودان

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن كارثة كبرى قد تقع في السودان سببها فيروس كورونا، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه، وتُمنح مساعدة مالية وفقًا لموقع روسيا اليوم.

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وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أنه بدون هذا الدعم الدولي، قد

تنهار عملية التحول الحالي في البلاد إلى دولة ديمقراطية ومستقرة، محذرة من أن نقطة الانهيار يمكن أن تكمن في كوفيد-19.

وقالت إن النظام الصحي غير مجهز لمواجهة الوباء، والطريقة الوحيدة لتجنب كارثة

إنسانية هي أن يساعد المانحون السودان.

يذكر أن السودان لا يزال على القائمة الأمريكية السوداء للدول المتهمة بدعم الإرهاب الأمر الذي يمنع الاستثمار الأجنبي فيه ووصول المساعدات الدولية إليه، وبالتالي، لا يمكن للبلاد في الوقت الحالي الاستفادة من المساعدة المالية التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى بلدان أخرى لمكافحة وباء كورونا المستجد.