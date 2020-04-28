اخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة في السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن كارثة كبرى قد تقع في السودان سببها فيروس ، إذا لم ترفع العقوبات المفروضة عليه، وتُمنح مساعدة مالية وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

Advertisements

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أنه بدون هذا الدعم الدولي، قد

تنهار عملية التحول الحالي في البلاد إلى دولة ديمقراطية ومستقرة، محذرة من أن نقطة الانهيار يمكن أن تكمن في كوفيد-19.

وقالت إن النظام الصحي غير مجهز لمواجهة الوباء، والطريقة الوحيدة لتجنب كارثة

إنسانية هي أن يساعد المانحون السودان.

يذكر أن السودان لا يزال على القائمة الأمريكية السوداء للدول المتهمة بدعم الإرهاب الأمر الذي يمنع الاستثمار الأجنبي فيه ووصول المساعدات الدولية إليه، وبالتالي، لا يمكن للبلاد في الوقت الحالي الاستفادة من المساعدة المالية التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى بلدان أخرى لمكافحة وباء كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تحذر من كارثة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا