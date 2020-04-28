132 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 437 حالة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضيةوفقا لموقع روسيا اليوم. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة Advertisements رفعت حصيلة الإصابات بالمرض إلى 3649 حالة. رفعت حصيلة الإصابات بالمرض إلى 3649 حالة. وأضافت أن عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 437 بعد تسجيل 5 وفيات جديدة منذ يوم الاثنين. 5 وفيات جديدة منذ يوم الاثنين. أما حالات الشفاء فقد أشارت الوزارة إلى أن عددها بلغ 1651 بعد تسجيل 93 حالة شفاء جديدة خلال الفترة نفسها، فيما يشكل عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات البلاد 6424.

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