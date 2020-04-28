ولاية نيويورك تسجل 335 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وتم تسجيل وفاة أكثر من 16 ألفا من سكان مدينة نيويورك بكوفيد-19، من بين 153 ألف إصابة مؤكدة بالوباء منذ أعلنت المدينة أول إصابة بالعدوى مطلع مارس.

وأفاد 46% من سكان مدينة نيويورك الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه معهد سيينا كوليدج للأبحاث، أنهم كانوا على معرفة شخصية بشخص توفي بالفيروس.

وأكد 60 % أنهم يعرفون شخصا تأكدت إصابته بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم.

واستطلع المعهد آراء 803 ناخبين مسجلين في الولاية بين 19 و23 أبريل، أيّد 87 في المئة منهم قرار الحاكم أندرو كومو تمديد الإغلاق في نيويورك حتى 15 مايو على أقل تقدير.

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وبينما يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستعد لانتخابات نوفمبر، متحمسا لاستئناف النشاط التجاري إلا أن 56% من المستطلعين قالوا إنهم غير واثقين بأنه سيكون بإمكان الولايات المتحدة "العودة إلى طبيعتها في أي وقت قريب".