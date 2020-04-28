بريطانيا تعلن تسجيل 586 وفاة جديدة بكورونا

وأدى العزل الاجتماعي الذي فرضه فيروس كورونا في بريطانيا إلى تعليق وتأجيل بيع عقارات بقيمة 82 مليار جنيه إسترليني (102 مليار دولار)، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Zoopla Ltd.

وساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية للحد من انتشار فيروس كورونا، في غلق السوق العقاري، ما أدى إلى تعليق نحو 373 ألف صفقة عقارية كان من المفترض تنفيذها بين شهري إبريل ويونيو، وفقا للتقرير. ويعني ذلك، وجود عمولات معلقة قيمتها مليار دولار للسماسرة العقاريين.

وأشار التقرير أن مبيعات العام الجاري، ستكون تقريبا نصف مبيعات العام الماضي، خاصة في ظل تراجع الباحثين عن شراء منازل بنسبة 70% في مارس الماضي، لكن هذا الأمر تحسن مجددا في أول أسبوعين من شهر إبريل، وفقا لبلومبيرغ.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد بريطانيا انكماشا بنسبة 13% هذا العام بسبب إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيكون أعمق ركود في ثلاثة قرون.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.